Tην Κυριακή 24 Αυγούστου η πρεμιέρα της ΑΕΛ στην Τούμπα
Αθλητικά | 11 Αυγ 2025, 20:40
Τρεις αναμετρήσεις, Άρης-Βόλος, Ολυμπιακός-Αστέρας Τρόπολης και Παναιτωλικός-Ατρόμητος, που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα στις 20:00 το Σάββατο 23 Αυγούστου, θα ανοίξουν την αυλαία της σεζόν 2025/26 στην ελληνική Super League.
Η ΑΕΛ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει, εκτός έδρας, τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 9 το βράδυ.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, όπως το ανακοίνωσε σήμερα (11/8) η Super League:
23/8 20:00 Άρης - Βόλος
23/8 20:00 Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης
23/8 20:00 Παναιτωλικός - Ατρόμητος
24/8 19:45 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ
24/8 20:15 ΑΕΚ - Πανσερραϊκός
24/8 21:00 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
25/8 19:30 Λεβαδειακός - Κηφισιά
