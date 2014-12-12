Τρεις αναμετρήσεις, Άρης-Βόλος, Ολυμπιακός-Αστέρας Τρόπολης και Παναιτωλικός-Ατρόμητος, που θα ξεκινήσουν ταυτόχρονα στις 20:00 το Σάββατο 23 Αυγούστου, θα ανοίξουν την αυλαία της σεζόν 2025/26 στην ελληνική Super League.

Η ΑΕΛ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα αντιμετωπίσει, εκτός έδρας, τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 9 το βράδυ.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής, όπως το ανακοίνωσε σήμερα (11/8) η Super League:

23/8 20:00 Άρης - Βόλος

23/8 20:00 Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης

23/8 20:00 Παναιτωλικός - Ατρόμητος

24/8 19:45 Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

24/8 20:15 ΑΕΚ - Πανσερραϊκός

24/8 21:00 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

25/8 19:30 Λεβαδειακός - Κηφισιά

kosmoslarissa.gr