Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του γεωπόνου, ομότιμου καθηγητή του ΤΕΙ Λάρισας Δημήτρη Τασιόπουλου, σε ηλικία 84 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Τερψιθέα Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΆΓΝΕΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΡΙΤΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΪΤΣΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΉΣΤΑ ΛΑΟΥΝΣΠΑΧ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:30 π.μ.

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)