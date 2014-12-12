Tην Πέμπτη η κηδεία του καθηγητή Δημήτρη Τασιόπουλου
Κηδείες | 20 Αυγ 2025, 10:27
Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του γεωπόνου, ομότιμου καθηγητή του ΤΕΙ Λάρισας Δημήτρη Τασιόπουλου, σε ηλικία 84 ετών.
Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Τερψιθέα Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΆΓΝΕΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΓΑΒΡΙΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΤΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΑΡΙΤΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΪΤΣΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΉΣΤΑ ΛΑΟΥΝΣΠΑΧ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:30 π.μ.
Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
