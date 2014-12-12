Tην Τετάρτη το "τελευταίο αντίο" στην 19χρονη Ασπασία από το Πύθιο Ελασσόνας
Ελασσόνα | 07 Οκτ 2025, 20:16
Αύριο, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, συγγενείς και φίλοι της οικογένειας θα αποχαιρετήσουν την 19χρονη Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου, η οποία έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα του Σαββάτου σε θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή στην περιοχή της Αργυρούπολης, στην Αθήνα.
Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε βαθιά θλίψη στο Πύθιο και στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, καθώς η μητέρα της αδικοχαμένης νεαρής κατάγεται από την Ελασσόνα και ζει με την οικογένειά της στην πρωτεύουσα.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη, στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης. Η οικογένεια της εκλιπούσας απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους όσοι θα παρευρεθούν στην τελετή, να φορούν λευκά ρούχα.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.
A.N. (elassona884.gr)