Με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα εκδήλωση για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για την αποκατάσταση των ζημιών από την Θεομηνία που έγιναν στη Θεσσαλία.

Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν των εφοπλιστών – δωρητών του σχεδίου δράσης “Άγιος Νικόλαος” για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στις 19:30 το απόγευμα, στο Ωδείο Αθηνών.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό η πρόεδρος της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα παρευρεθούν εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας, των τοπικών αρχών και θεσμικών φορέων.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕΕ για τη Θεσσαλία, με την υποστήριξη της ναυτιλιακής οικογένειας, επικεντρώθηκε στην ανασυγκρότηση κρίσιμων υποδομών, την ενίσχυση της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού στις πληγείσες περιοχές.

Η δράση πήρε το όνομά του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών, και υλοποιείται με ιδιωτική χρηματοδότηση που προσέγγισε τα 50 εκατ. ευρώ, που προήλθε στο σύνολο του από εθελοντική προσφορά της ναυτιλιακής κοινότητας.

