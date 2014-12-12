Ζητήματα καθημερινότητας, όπως στάθμευση και κυκλοφορία, αλλά και υποδομών, όπως πάρκα, πλατείες και σχολεία κυριαρχούν στις ερωτήσεις των πολιτών προς τον Δήμαρχο Λαρισαίων, Θανάση Μαμάκο, μέσα από το Mayor Uncensored, την πλατφόρμα ανοιχτής επικοινωνίας με το κοινό, που περνά στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας του.

Στο δεύτερο επεισόδιο της καινούριας σεζόν, με τίτλο «Ρώτα ό,τι θέλεις», ο Θανάσης Μαμάκος απαντά σε περισσότερες από 200 ερωτήσεις πολιτών, αριθμός που καταδεικνύει τόσο το ενδιαφέρον για την πόλη, όσο και την αμεσότητα της σχέσης που έχει ο Δήμαρχος Λαρισαίων με τους ίδιους τους πολίτες.

«Μια ζωντανή πόλη χτίζεται με ζωντανό διάλογο», λέει ο Θανάσης Μαμάκος απευθυνόμενος στους πολίτες μέσα από το βίντεο του Mayor Uncensored.

Ως τόπο αυτής της «συνομιλίας», ο κ. Μαμάκος επέλεξε τον Ιπποκράτειο Τόπο, ένα σημείο αναφοράς για την ιστορία και τον πολιτισμό της Λάρισας, μέσα στο πάρκο Αλκαζάρ, που αναμένεται πολύ σύντομα να ανοίξει και επίσημα τις πύλες του στο κοινό.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για τη συμμετοχή σας, για την όμορφη και δημιουργική επικοινωνία μας. Ήταν η πιο ευχάριστη “ανάκριση” στην οποία έχω υποβληθεί. Το ενδιαφέρον που δείξατε, οι ερωτήσεις σας, οι παρατηρήσεις σας, οι σκέψεις σας, οι προτάσεις σας βοηθούν στο να γινόμαστε εμείς καλύτεροι. Άλλωστε, μια ζωντανή πόλη χτίζεται με ζωντανό διάλογο», σημειώνει ο κ. Μαμάκος.

Δείτε τις απαντήσεις του:

Spotify: https://shorturl.at/mpNJ5

Υπενθυμίζεται ότι το «Mayor Uncensored» είναι μια πρωτότυπη πρωτοβουλία του Δημάρχου Λαρισαίων, κ.Θανάση Μαμάκου, για διαρκή και άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, οι οποίοι καταθέτουν τα ερωτήματά τους μέσω ειδικού post, που ανεβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.