Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Αμπελώνα.

Συγκεκριμένα ένας 16χρονος δικυκλιστής ενώ κινούνταν στο δρόμο προς τον Βρυότοπο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και τον μετέφερε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Τροχαία.

