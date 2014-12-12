Συνελήφθησαν χθες 3 άτομα, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας:

· στην πρώτη περίπτωση, ημεδαπός άνδρας κατελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, να έχει μετακινήσει περίπου 80 πρόβατα ιδιοκτησίας του, προς βόσκηση πέραν από την σταβλική τουεγκατάσταση, παραβιάζοντας τα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης της ευλογιάς και

. στη δεύτερη περίπτωση, οι άλλοι δύο (ημεδαπός και αλλοδαπός), διότι χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Τυρνάβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, κατελήφθη ο αλλοδαπός ως βοσκός, κατ’ εντολή τουιδιοκτήτη, να προβαίνει στην βόσκηση περίπου 200 αιγοπροβάτων, πέραν από τις σταβλικές εγκαταστάσεις, παραβιάζοντας τα μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης της ευλογιάς.