Tροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα
Λάρισα | 13 Νοε 2025, 10:16
Μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης έξω από τη Λάρισα.
Το τροχαίο έγινε στη διασταύρωση Μαυροβουνίου όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 35χρονη ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
