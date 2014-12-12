Για απαράδεκτη τηλεοπτική δήλωση κατά Δικηγόρων του προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Κυριάκου Βελόπουλου κάνει λόγο σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΔΣΛ Τρύφων Τσάτσαρος.

Επίσης κατακρίνει την δημοσιοποίηση φωτογραφίας δικηγόρου, μέλους του ΔΣΛ εντός ακροατηρίου.

Αναλυτικά, η δήλωσή του:

“Ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, αισθάνομαι την υποχρέωση να τοποθετηθώ δημόσια για περιστατικά που σημειώθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2025, εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας και τα οποία προσβάλλουν ευθέως το κύρος και τον θεσμικό ρόλο του Δικηγόρου.

Μετά τη διακοπή ποινικής υπόθεσης που αφορά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ο Πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος, προβαίνοντας σε τηλεοπτικές δηλώσεις έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, χαρακτήρισε Δικηγόρους που ασκούσαν το λειτούργημά τους ως συνήγοροι υπεράσπισης «επ’ αμοιβή υποστηρικτές εγκληματιών».

Θεωρώ τη δήλωση αυτή παντελώς απαράδεκτη. Θυμίζω ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), ο Δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός, συλλειτουργός της Δικαιοσύνης και η αποστολή του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου. Ο Δικηγόρος υπηρετεί τη Δικαιοσύνη, υπερασπίζεται το δικαίωμα κάθε πολίτη σε δίκαιη δίκη και ενεργεί με βάση τον νόμο και το Σύνταγμα, ανεξάρτητα από το αδίκημα που αποδίδεται στον εντολέα του.

Η συγκεκριμένη δήλωση δεν προσβάλλει απλώς τους συναδέλφους μου – προσβάλλει το ίδιο το θεσμικό οικοδόμημα της Δικαιοσύνης. Αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και στις ευρωπαϊκές εγγυήσεις προστασίας του Δικηγορικού λειτουργήματος, ενώ παράλληλα καλλιεργεί επικίνδυνους κοινωνικούς αυτοματισμούς εις βάρος των Δικηγόρων.

Την ίδια ημέρα, διαπιστώθηκε ότι δημοσιογραφικό μέσο, μεταδίδοντας «ζωντανά» τη διαδικασία του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, ανήρτησε φωτογραφία Δικηγόρου – μέλους του Συλλόγου μας, η οποία ελήφθη παρανόμως και εν αγνοία του, εντός της δικαστικής αίθουσας.

Η φωτογραφία αυτή συνοδευόταν από προσβλητικά σχόλια, με αναφορές ότι ο συνάδελφος «προκαλούσε» πολιτικό πρόσωπο εντός του ακροατηρίου.

Καταδικάζω απερίφραστα αυτή την απαράδεκτη ενέργεια.

Δεν πρόκειται απλώς για προσβολή ενός Δικηγόρου, αλλά για προσβολή κάθε Δικηγόρου που ασκεί με ευθύνη και σεβασμό το λειτούργημά του.

Η παράνομη λήψη και δημοσιοποίηση φωτογραφιών εντός ακροατηρίων συνιστά σοβαρή παραβίαση της νομιμότητας και θα τύχει της ποινικής αξιολόγησης που της αρμόζει.

Ως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, δηλώνω ότι θα προβώ σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προάσπιση της τιμής και της αξιοπρέπειας των συναδέλφων μου.

Ο σεβασμός προς τον Δικηγόρο είναι σεβασμός προς τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου”.