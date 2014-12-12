Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας και εκ νέου υποψήφιος, κ. Τρύφων Τσάτσαρος, σχολίασε την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου για τις επικείμενες εκλογές στον Σύλλογο, ευχόμενος πως «αυτός που θα κερδίσει, πάνω απ’ όλα, να είναι ο Λαρισαίος Δικηγόρος!»

Ο κ. Τσάτσαρος, ο οποίος διεκδικεί την ανανέωση της θητείας του, τόνισε ότι προσέρχεται στη διαδικασία με «ακόμη περισσότερη εμπειρία, την ίδια διάθεση προσφοράς και ακλόνητη πίστη στη συνεργατική λειτουργία», ζητώντας από τους συναδέλφους του να τον εμπιστευθούν ξανά.

Η υποψηφιότητά του πλαισιώνεται, όπως ανέφερε, από 14 εκλεκτούς συναδέλφους – υποψηφίους συμβούλους, τους οποίους ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη και τη διάθεσή τους να εργαστούν για έναν Δικηγορικό Σύλλογο «σύγχρονο, ισχυρό, αποτελεσματικό και ανοιχτό σε όλους».

Ο Πρόεδρος του ΔΣΛ δεσμεύτηκε για έναν προεκλογικό αγώνα με ήθος και αξιοπρέπεια, αντάξιο του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος. Παράλληλα, υπογράμμισε πως, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα, θα συνεχίσει να συνεργάζεται «με όλες του τις δυνάμεις για το καλό του Συλλόγου».

Αναγνώρισε ότι τα προβλήματα του κλάδου «είναι συνεχή και διογκούμενα», επισημαίνοντας την ανάγκη ενότητας και συλλογικής δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ευχήθηκε «καλή δύναμη σε όλους τους υποψηφίους», τονίζοντας ότι «εκείνος που πρέπει να κερδίσει, πάνω απ’ όλα, είναι ο Λαρισαίος Δικηγόρος».

Δείτε την ανάρτηση:

«ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Η χθεσινή ημέρα σηματοδότησε την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις επικείμενες εκλογές των Δικηγορικών Συλλόγων.

Από σήμερα, το δικηγορικό σώμα σε όλη τη χώρα εισέρχεται και επισήμως στην προεκλογική περίοδο.

Με ακόμη περισσότερη εμπειρία, την ίδια διάθεση προσφοράς και ακλόνητη πίστη στη συνεργατική λειτουργία, ζητώ να με εμπιστευθείτε εκ νέου και να με τιμήσετε με την ψήφο σας, ανανεώνοντας τη θητεία μου ως Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Η υποψηφιότητά μου, όπως ήδη γνωρίζετε, πλαισιώνεται από 14 εκλεκτούς συναδέλφους – υποψηφίους συμβούλους.

Τους ευχαριστώ θερμά, όχι μόνο για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου, αλλά και για την ειλικρινή τους διάθεση να εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις για έναν Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας σύγχρονο, ισχυρό, αποτελεσματικό και ανοιχτό σε όλους.

Μια διάθεση που, εφόσον τους δώσετε την ευκαιρία τιμώντας τους με την ψήφο σας, είμαι βέβαιος ότι θα τη διαπιστώσετε και οι ίδιοι.

Ως Πρόεδρος του ΔΣΛ και εκ νέου υποψήφιος, δεσμεύομαι σε δύο – για μένα αυτονόητα – πράγματα:

Πρώτον, ότι θα συμβάλω με κάθε τρόπο στη διαμόρφωση και διατήρηση ενός προεκλογικού κλίματος αντάξιου του κύρους και της αξιοπρέπειας του λειτουργήματός μας.

Και δεύτερον, ότι την επόμενη ημέρα, όποιο κι αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, θα συνεχίσω να (συν)εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις για το καλό του Συλλόγου μας.

Έχω ξαναπεί ότι η προεκλογική περίοδος έχει αρχή και τέλος.

Τα προβλήματα όμως της δικηγορίας είναι συνεχή και, δυστυχώς, διογκούμενα.

Η αποτελεσματική τους αντιμετώπιση μας χρειάζεται ενωμένους.

Μόνο προχωρώντας μαζί, συγκροτημένα και μεθοδικά, μπορούμε να χτίσουμε τον Σύλλογο που μας αξίζει.

Καλή δύναμη σε όλους τους υποψηφίους, με την ευχή αυτός που θα κερδίσει, πάνω απ’ όλα, να είναι ο Λαρισαίος Δικηγόρος!»