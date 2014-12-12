Την παραίτησή του υπέβαλε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης, εν μέσω των αποκαλύψεων για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε δεκτή την παραίτηση.

Όπως ανακοινώθηκε ο Καϊμακάμης, ο οποίος κατάγεται από την Ελασσόνα, είχε υποβάλλει την παραίτησή του από τις 16 Οκτωβρίου, η οποία έγινε αποδεκτή την επόμενη μέρα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Ωστόσο η σχετική απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα (27/10) στη «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα στην απόφαση με αριθμό 9ΣΨΦ4653ΠΓ–Ω7Ψ αναφέρεται: «Αποδεχόμαστε την από 16/10/2025 υποβληθείσα παραίτηση του Ιωάννη Καϊμακάμη του Ελευθερίου, Γεωπόνου, πτυχιούχου του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόχου μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωπονίας του ιδίου Πανεπιστημίου, με ΑΔΤ: Α00024557, από τη θέση του προσωρινού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων – ΝΠΙΔ (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2452911434 – 17/10/2025)».

kosmoslarissa.gr