Παρουσιάστηκε στον Δήμαρχο Τυρνάβου Στέλιο Τσικριτσή, η μελέτη που εκπονήθηκε από εξειδικευμένο αρχιτεκτονικό γραφείο, αναφορικά με τη μετατροπή της οδού Κώστα Λουλέ σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτά θα υπάρξει συνολική ανάπλαση του δρόμου και διαμόρφωση των πεζοδρομίων, φωτισμός, παρτέρια και δεντροφυτεύσεις, ενώ προβλέπεται και η δημουργία ενός σύγχρονου θεματικού σημείου αφιερωμένου στη μνήμη του Τυρναβίτη αγωνιστή Κώστα Λουλέ.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, με παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια πεζών και οδηγών, θα αναβαθμίσουν αισθητικά τον δημόσιο χώρο και θα δώσουν νέα πνοή στο εμπορικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης του Τυρνάβου.

Για την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος θα καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, με τη χρηματοδότηση να είναι διασφαλισμένη και στο 100%.

Με αφορμή την παρουσίαση της μελέτης ο Δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής, δήλωσε:

«Η μετατροπή της οδού Κώστα Λουλέ σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας αποτελεί την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση που αφορά τις αστικές αναπλάσεις που υλοποιεί η δημοτική μας αρχή, σε μια σειρά αντίστοιχων έργων που θα ακολουθήσουν.

Στόχος μας είναι η ουσιαστική αισθητική αναβάθμιση του Δήμου μας, των πόλεων και των χωριών μας.

Παρεμβάσεις που τόσο έχει ανάγκη και η πόλη του Τυρνάβου, αποτελώντας η συγκεκριμένη- μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με στόχο έναν πιο ανθρώπινο, προσβάσιμο και βιώσιμο αστικό χώρο».