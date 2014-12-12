Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δεύτερο «Καφέ της Επιστήμης της Περιφέρειας Θεσσαλίας» το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στο Αρχοντικό Καράσσου στον Τύρναβο, με θέμα «Πώς μπορεί η τεχνολογία να αλλάξει τη γεωργία στη Θεσσαλία;».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία, στο πλαίσιο της σειράς δράσεων που φέρνουν την επιστήμη πιο κοντά στους πολίτες, μέσα από ανοιχτές, συζητήσεις με επιστήμονες και επαγγελματίες.

Κεντρικοί ομιλητές της βραδιάς ήταν ο Δρ. Σπυρίδων Μουρελάτος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε., και ο Δρ. Χρήστος Καρυδάς, Διευθυντής Γεωργίας Ακριβείας της ίδιας εταιρείας ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο Διονύσης Ανεμογιάννης, Συντονιστής Κοινοτικής Εμπλοκής εξασφαλίζοντας μια δημιουργική και συμμετοχική αλληλεπίδραση μεταξύ ομιλητών και κοινού.

Οι δύο επιστήμονες παρουσίασαν το πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να μετασχηματίσουν τον γεωργικό τομέα της Θεσσαλίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συμβουλευτικής υποστήριξης και της εκπαίδευσης των παραγωγών ως βασικών παραγόντων για την επιτυχημένη ενσωμάτωση της καινοτομίας στην καθημερινή γεωργική πρακτική.

Όπως ανέφεραν, η τεχνολογία έχει φέρει επαναστατικές αλλαγές στη γεωργία, ωστόσο δεν έχει ακόμη κερδίσει πλήρως την εμπιστοσύνη των γεωργών. Παρά τη διαθεσιμότητα σύγχρονων εργαλείων όπως οι διαφορικοί λιπασματοδιανομείς, τα drone, τα yieldmaps και οι ψηφιακές εφαρμογές, η αξιοποίησή τους απαιτεί ορθολογική διαχείριση δεδομένων και συστηματική καθοδήγηση.

Στην τοποθέτησή τους, οι ομιλητές τόνισαν ότι:



«Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να λύσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Η πραγματική της αξία αναδεικνύεται μέσα από ένα πλαίσιο γεωργικής συμβουλευτικής, όπου η γνώση, η εμπειρία και τα δεδομένα συνδυάζονται για να υποστηρίξουν ουσιαστικά τις αποφάσεις των παραγωγών».

Επιπλέον, όπως επισήμαναν, οι δημόσιοι φορείς θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν –και να συμβουλεύσουν– τους παραγωγούς ως προς την καταλληλότητα της γης (για καλλιέργειες, ποικιλίες, κλπ.), ειδικά υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό οφείλεται στη γεωγραφική κλίμακα των αλλαγών, στον σχεδιασμό έργων, στο νομικό πλαίσιο και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα οποία η δημόσια διοίκηση γνωρίζει καλύτερα και διαχειρίζεται, προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη στους παραγωγούς.

Οι δύο επιστήμονες αναφέρθηκαν επίσης στη δεκαετή εμπειρία της εταιρείας στη συμβουλευτική για λιπάνσεις αροτραίων και δενδρωδών καλλιεργειών, η οποία έχει συμβάλει στην αποδόμηση χρόνιων ιδεοληψιών και στην αποδοχή των νέων τεχνολογικών πρακτικών από μία αυξανόμενη ομάδα πρωτοπόρων γεωργών.

Το κοινό συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς για το μέλλον της γεωργίας ακριβείας, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για τη σύνδεση επιστήμης – τεχνολογίας – αγροτικής παραγωγής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκανοι αντιδήμαρχοι Τυρνάβου: Αγροτικής Παραγωγής, Αγροτικής Οδοποιίας, Άρδευσης, Πολιτικής Προστασίας, Αθλητισμού κ. Νικόλαος Νταλαγιάννης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας, Πολιτισμού κα. Ευγενία Μαμανού και Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Νικόλαος Αρβανίτης, καθώς και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού – Πολιτισμού – Αθλητισμού κα. Ευφροσύνη Τεντόμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διοργάνωσης για την τοπική κοινωνία και τον αγροτικό τομέα.

Το «Καφέ της Επιστήμης» θα συνεχιστεί τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο σε 8 ακόμη πόλεις και κωμοπόλεις της Θεσσαλίας (Καρδίτσα, Παλαμάς, Λάρισα, Βόλος, Αλμυρός, Σκιάθος, Τρίκαλα, Καλαμπάκα), προσφέροντας στους πολίτες μια μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης και διαλόγου γύρω από σύγχρονα επιστημονικά θέματα.

Επόμενο ραντεβού για καφέ θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο, 8 Νοεμβρίου 2025, στις 11:30,στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Βόλου | κτήριο Σπίρερμε θέμα:«Μαμά, πότε θα έρθω;» Ελπίδα για την υπογονιμότητα & την υπογεννητικότητα στην χώρα μας

