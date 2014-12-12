Μετά την ολοκλήρωση των έργων στις οδούς Ειρήνης και 1ης Σεπτεμβρίου, άλλη μία ασφαλτόστρωση πραγματοποιήθηκε στην οδό Αγίου Γεδεών, ενισχύοντας την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του οδικού δικτύου στην πόλη του Τυρνάβου. Στο σημείο βρέθηκαν χθες ο Δήμαρχος Στέλιος Τσικριτσής και οι Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Αρβανίτης και Πολιτικής Προστασίας Νίκος Νταλαγιάννης, με τους οποίους πραγματοποιήθηκε αυτοψία.

Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Νίκος Αρβανίτης: «Μετά την ολοκλήρωση των έργων στην οδό Ειρήνης, και 1ης Σεπτεμβρίου προχωράμε στην ασφαλτόστρωση της οδού Αγίου Γεδεών. Παράλληλα, ασφαλτοστρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε δρόμους της πόλης του Αμπελώνα, καθώς και σε χωριά του Δήμου, συνεχίζοντας την αναβάθμιση των οδικών υποδομών».

Επιπλέον, όπως έκανε γνωστό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, στη σειρά των πρωτοφανών έργων που υλοποιεί η δημοτική αρχή και μετά από συντονισμένες ενέργειες και επαφές με το Υπουργείο Υποδομών, εντάχθηκαν σε πρόγραμμα ολόκληρος ο κεντρικός δρόμος του Βρυοτόπου και η οδός Αμπελώνας – Φαλάνη, διασφαλίζοντας ότι οι παρεμβάσεις καλύπτουν πλέον μία τεράστια έκταση σε αγροτικό, αστικό και επαρχιακό δίκτυο. Και το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών και την ασφαλή μετακίνηση όλων.