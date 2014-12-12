Tύρναβος: Ο δήμαρχος αναλαμβάνει δράση με το τρακτέρ του (βίντεο)
Τύρναβος | 22 Οκτ 2025, 19:23
Γνωρίζουμε έναν δήμαρχο, διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Ανεβαίνει πάνω στο τρακτέρ του, εκτελεί χρέη καθαριστή και φροντίζει μόνος του τα οικόπεδα του Δήμου Τυρνάβου, λόγω υποστελέχωσης.
Τι είπε ο Στέλιος Τσικριτσής στην κάμερα του "Οπου υπάρχει Ελλάδα" και το μήνυμα που στέλνει.
Δείτε το βίντεο:
skai.gr
