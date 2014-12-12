Γνωρίζουμε έναν δήμαρχο, διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Ανεβαίνει πάνω στο τρακτέρ του, εκτελεί χρέη καθαριστή και φροντίζει μόνος του τα οικόπεδα του Δήμου Τυρνάβου, λόγω υποστελέχωσης.

Τι είπε ο Στέλιος Τσικριτσής στην κάμερα του "Οπου υπάρχει Ελλάδα" και το μήνυμα που στέλνει.

Δείτε το βίντεο:

skai.gr