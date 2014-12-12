Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τυρνάβου συνάντηση εργασίας με θέμα την παρουσίαση της μελέτης ανακατασκευής του Δημοτικού Κτιρίου στην Τούμπα Τυρνάβου, ενός χώρου που για χρόνια παρέμενε εγκαταλελειμμένος και πλέον πρόκειται να αποκτήσει νέα ζωή μέσα από ένα σύγχρονο σχέδιο πολιτιστικής αξιοποίησης.

Η παρουσίαση της μελέτης πραγματοποιήθηκε από τον Αντώνη Μόρα, εκ μέρους της ΑΕΝΟΛ, παρουσία στελεχών της αναπτυξιακής, των Αντιδημάρχων Νίκου Αρβανίτη και Ευγενίας Μαμανού, καθώς και του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου Δημήτρη Γερακίνη.

Η μελέτη προβλέπει την πλήρη ανακατασκευή και εσωτερική – εξωτερική διαμόρφωση του κτιρίου, το οποίο θα μετατραπεί σε νέο πυρήνα πολιτιστικής δραστηριότητας για την πόλη του Τυρνάβου. Στο πλαίσιο της πρότασης περιλαμβάνονται αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, χώροι δημιουργίας και συνεργασίας, καθώς και η διαμόρφωση υπαίθριου αμφιθεάτρου, που θα δώσει τη δυνατότητα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και πολιτιστικών δρωμένων σε ανοιχτό περιβάλλον.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση της μελέτης συνδυάζει μοντέρνα αισθητική με στοιχεία ταυτότητας της περιοχής, αναδεικνύοντας το φυσικό τοπίο και δημιουργώντας έναν φιλόξενο, λειτουργικό και ενεργειακά αποδοτικό χώρο, που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και τη συλλογική ζωή της πόλης του Τυρνάβου και ευρύτερα.

Με όραμα και σχέδιο, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει σταθερά να προτάσσει την αξιοποίηση κάθε δημοτικού χώρου που, ενώ για χρόνια παρέμενε ανενεργός ή εγκαταλελειμμένος, σήμερα είτε ανακατασκευάζεται είτε δρομολογείται η αναμόρφωσή του. Στόχος είναι να αλλάζει σταδιακά και ουσιαστικά η εικόνα του τόπου μας, να ομορφαίνει το αστικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, αλλά κυρίως να αποδίδονται ξανά στο λαό χώροι ζωντανοί, ανοιχτοί και ωφέλιμοι για τις ανάγκες και τη ζωή της τοπικής κοινωνίας.