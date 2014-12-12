Υπογράφηκε τη Δευτέρα, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Πράσινο Σημείο Δήμου Τυρνάβου», συνολικού προϋπολογισμού 226.505,68 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), μεταξύ του Δήμου Τυρνάβου και της αναδόχου εταιρείας «ΜΠΕΖΑΛΗΣ ΓΕΩ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

Τη σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκου Αρβανίτη και του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δημήτρη Γερακίνη, ενώ από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας υπέγραψε ο κ. Κωνσταντίνος Μπεζαλής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Θεσσαλίας 2021–2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα υλοποιηθεί μέσα σε διάστημα εννέα (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου Τυρνάβου, το Πράσινο Σημείο στη θέση «Κριτήρι» θα αποτελέσει μία οργανωμένη υποδομή για τη συλλογή, ταξινόμηση και προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, έπιπλα, ογκώδη αντικείμενα και φυτικά υπολείμματα.

Σκοπός του έργου είναι, στο πλαίσιο της διαλογής στην πηγή, η χωριστή συλλογή και αποθήκευση διακριτών ρευμάτων αστικών αποβλήτων, με στόχο την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της ανακύκλωσης και της υπεύθυνης διαχείρισης αποβλήτων.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, χαιρετίζοντας την υπογραφή της σύμβασης, ανέφερε:

«Το Πράσινο Σημείο είναι ένα ακόμη σημαντικό έργο που σύντομα θα ολοκληρωθεί στον Δήμο μας. Η λειτουργία του θα συμβάλλει στη διαχείριση των απορριμμάτων, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη υπαρκτές ανάγκες.

Απαιτείται, όμως, και ευαισθησία από τους πολίτες, ώστε να μην εναποθέτουν ανεξέλεγκτα απορρίμματα σε κάδους ή σε άλλα μη ενδεδειγμένα σημεία, σεβόμενοι το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο αλλά και εκτιμώντας την προσπάθεια που καταβάλλεται από τη Δημοτική Αρχή, μέσα σε δύσκολες συνθήκες όπως η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των Δήμων.

Προχωρήσαμε και συνεχίζουμε με προγραμματισμό, την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, κάδων, αλλά και την ενίσχυση σε προσωπικό μιας υπηρεσίας που για χρόνια υπήρξε αποψιλωμένη, απαξιωμένη αλλά και ιδιωτικοποιημένη από προηγούμενες δημοτικές αρχές.

Σχετικά με τα παραπάνω, οφείλουμε να τονίσουμε ότι γενικά η διαχείριση των απορριμμάτων που αντιμετωπίζεται σήμερα με όρους “αγοράς” και κερδοφορίας, αποτελεί τροχοπέδη για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτές άλλωστε οι πολιτικές, πίσω από το περιτύλιγμα της οικολογίας, μεταφέρουν νέα βάρη στους Δήμους και στους δημότες, ανοίγοντας το δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις και για νέες πηγές κερδών για λίγους που επενδύουν πάνω στο χρυσάφι που ονομάζεται απορρίμματα».