Tα αποτελέσματα της διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρισας παρουσιάστηκαν σε σημερινή εκδήλωση του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ.

Όπως ειπώθηκε τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο κυκλοφοριακό, αλλά και στις θέσεις στάθμευσης στην πόλη.

Την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας που διεξήγαγε το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, με τη συνδρομή περίπου 600 συμμετεχόντων/-ουσών, πολιτών και φορέων, πραγματοποίησε η αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Τμήματος, αποτελούμενη από τους: Σοφία Νέμα, πολιτικό μηχανικό, MBA, MSc, MA, συντονίστρια, Αθανάσιο Γαλάνη, πολιτικό μηχανικό, PhD, MSc, Αννα Γιαννιού, μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc, Χρήστο Κουτάκο, μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc και Σοφία Ταστσόγλου, πολιτικό μηχανικό, BEng (Hons), MSc.

Σκοπός της παρουσίασης ήταν η ενημέρωση της κοινωνίας αναφορικά με τις απόψεις φορέων και πολιτών σχετικά με το ΣΒΑΚ Λάρισας και η εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωση της αστικής κινητικότητας της πόλης μας.

"Το ΣΒΑΚ είναι αναγκαίο για οποιαδήποτε πόλη καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής και την κινητικότητα των χρηστών. Παρόλα αυτά, από τα αποτελέσματα που έχουμε δει από την διαβούλευση που κάναμε αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο 100% στις απόψεις των πολιτών. Το αντίθετο θα έλεγα μάλιστα. Γι’ αυτόν τον λόγο ακριβώς πρέπει η δημοτική αρχή να λάβει μέτρα και να ξεκινήσει άμεσα όλες τις ενέργειες αναθεώρησης του ΣΒΑΚ”, σημείωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, Νίκος Παπαγεωργίου.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr