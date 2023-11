Μια ιδιαίτερη έκθεση με τίτλο “The Glassroom”, που χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα ως προς το περιεχόμενο και τα μηνύματα που θέλει να μεταφέρει στο κοινό της, έρχεται στη Λάρισα, και θα φιλοξενηθεί για έναν μήνα στο Πάρκο Καινοτομίας JOIST. Πρόκειται για τις δύο εκδόσεις της διεθνούς έκθεσης “The Glassroom: Misinformation Edition” και “The Glassroom: What The Future Wants”. Η έκδοση “Misinformation” για πρώτη φορά φιλοξενήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενώ η έκδοση “What The Future Wants”έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κάνει πρεμιέρα στη Λάρισα και στο JOIST. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη στις 16 Νοεμβρίου 2023, 11.30 π.μ., ενώ η αυλαία της έκθεσης θα πέσει την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.

Η έκθεση “The Glassroom” έχει ταξιδέψει σε 61 χώρες στον κόσμο, μετράει 471 βραβευμένες διοργανώσεις και περισσότερους από 350.000 επισκέπτες παγκοσμίως. Κύριος στόχος της έκθεσης είναι να υιοθετήσει το κοινό μια κριτική σκέψη απέναντι στις νέες τεχνολογίες, μέσα από από ένα σύνολο εκπαιδευτικών αφισών και διαδραστικών δραστηριοτήτων με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στην έκθεση. Η έκδοση “Misinformation”εστιάζει στην έννοια της παραπληροφόρησης, στον τρόπο που αυτή διαμορφώνεται και εξελίσσεται. Αντίστοιχα, η έκδοση “What the Future Wants” είναι μια διαδραστική έκδοση της έκθεσηςμε επίκεντρο τη νεολαία, που παρουσιάζει διαφορετικές πτυχές της τεχνολογίας, ιδωμένες από προσωπική, πολιτική και παγκόσμια οπτική γωνία.

Η μοναδικότητα της έκθεσης έγκειται στο γεγονός, ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Λάρισα, φιλοξενούνται ταυτόχρονα και οι δύο εκδόσεις της έκθεσης, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες της να αλληλεπιδράσουν με τις νέες τεχνολογίες, με απόλυτη ασφάλεια. Πρωταρχικός στόχος των διοργανωτών είναι να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας χρηστών που αλληλεπιδρούν με τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις νέες τεχνολογίες αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και αποφεύγοντας κάθε παθητική στάση.

Η έκθεση απευθύνεται σε νέους ηλικίας 13 έως 18 ετών, σε όλους τους ενήλικες χρήστες των νέων τεχνολογιών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε όλους όσοι ασχολούνται με τον σχεδιασμό ψηφιακών πλατφορμών και εφαρμογών. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα υπάρχουν εκθέματα, με τα οποία οι επισκέπτες θα αλληλεπιδρούν και θα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση τους με την τεχνολογία.

H έκθεση δημιουργήθηκε από την Tactical Tech, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με έδρα το Βερολίνο. Η Tactical Tech σχεδιάζει δράσεις ευαισθητοποίησης με σκοπό να κάνει τους ανθρώπους να αναλογιστούν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει τη ζωή τους και αλλάζει τον κόσμο στον οποίο ζουν.

Σε συνεργασία με την Tactical Tech, την έκθεση φέρνουν στην Ελλάδα οι (με αλφαβητική σειρά):

Το Digital Detox Experience: Το Digital Detox Experience έχει ως σκοπό να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σχετικά με την ψηφιακή ισορροπία, ώστε να βελτιώσουν τη ζωή τους. Η Homo Digitalis: H Homo Digitalis είναι η πρώτη ΑΜΚΕ στην Ελλάδα με σκοπό τη προστασία και προώθηση των ψηφιακών δικαιωμάτων, δηλαδή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. Το Open Lab Athens: Το Open Lab Athens είναι ερευνητικό εργαστήριο που ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες και την έρευνα μέσα από την συμμετοχική δράση και τον σχεδιασμό.

Η είσοδος στην έκθεση, θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με το Πάρκο Καινοτομίας JOIST: +30 2410234422