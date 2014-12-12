Στον χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, θα φιλοξενηθεί φέτος το Thessaly AgriBusiness Forum 2025 ένα συνέδριο - έκφραση στην αγροτεχνολογία και κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Το κεντρικό θέμα θα εστιάσει γύρω από το «Μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας στην ψηφιακή & πράσινη εποχή».

Το 2ο συνέδριο διεξάγεται ως συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων και το Επιμελητήριο Λάρισας, και συνεργάτες το CSR Hellas και τους Συνδέσμους Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών. Έτσι για την εκδήλωση μίλησαν, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο αντιπεριφερειάρχης, Πρωτογενούς Τομέας, Δημήτρης Τσέτσιλας, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, Κωνσταντίνος Καλόγηρος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Χρήστος Γιακουβής και ο επικεφαλής του AgriBusiness Forum, Γιάννης Μπαλακάκης.

Ο κ. Κουρέτας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το AgriBusiness Forum έρχεται σε μία περίοδο όπου η ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της τεχνολογίας και των παραδοσιακών δομών του αγροτικού τομέα είναι πιο επιτακτική από ποτέ», ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις συνεργασίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το AgriBusiness Forum διασυνδέει έρευνα, τεχνολογία, εκπαίδευση, νεοφυείς & μεγάλες επιχειρήσεις, θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό την προώθηση συνεργασιών, διατομεακής ενημέρωσης και προβολής προτύπων για τον εκσυγχρονισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας από την παραγωγή στην κατανάλωση.

Βασικός σκοπός του συνεδρίου, να λεχθούν ειλικρινά πράγματα από τους συμμετέχοντες, να εισπράξει το συνέδριο συγκεκριμένες απαντήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων και να παρθούν τα συμπεράσματα που θα επικοινωνήσουν στους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς, ώστε εάν και εφόσον είμαστε σε θέση η πλευρά αυτή να ξαναδιοργανώσει το forum, να δει τι βελτιώσεις έχουν υπάρξει.

Επιπλέον θα θιγούν πάγια προβλήματα όσον αφορά την γεωργία και την επιχειρηματικότητα, όπως και τα ζητήματα των ζωονόσων που απασχολούν ιδιαίτερα την περιοχή της Θεσσαλίας.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα είναι τουλάχιστον 280 ενώ ανακοινώθηκε πως θα παρευρεθούν και πρέσβεις του Αζερμπαϊτζάν, του Καζακστάν και του Μπαγκλαντές.