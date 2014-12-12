Η Λάρισα ετοιμάζεται να ζήσει ένα απόγευμα με… άλλον αέρα, καθώς υποδέχεται το Thessaly Hot Air Balloon Festival, μία απογειωτική εμπειρία θεάματος και διασκέδασης, την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, από τις 5 το απόγευμα, στο Γήπεδο Αλκαζάρ-Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας.

Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία, για μικρούς και μεγάλους, με φόντο τα δεμένα αερόστατα να φωτίζουν τον ουρανό με τις φλόγες τους, δημιουργώντας ένα φαντασμαγορικό σκηνικό γεμάτο φως, χρώμα και μαγεία.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει:

• Sky high Balloon Party • Banging Jumping από Αερόστατο • Κούνιες με ιπτάμενα φορέματα • Fire Show – ένα εκρηκτικό σόου φωτιάς από τους καυστήρες των αερόστατων και performers που «χορεύουν» με τις φλόγες • Το αφήγημα του Ιουλίου Βερν ζωντανεύει μέσα από ολογράμματα, σε μια θεαματική ανακοίνωση του νέου θεματικού project: «Ο Γύρος του Κόσμου στη Θεσσαλία σε 30 Μέρες» (Φθινόπωρο 2026) • Στατικές πτήσεις για 50 τυχερούς • Grand Finale – χορός και φωτογραφίες για όλους ανάμεσα στα φωτισμένα, δεμένα Αερόστατα • Night Glow Show και Πυροτεχνήματα.

Να σημειωθεί ότι για τη συμμετοχή στο event υπάρχει εισιτήριο (10 ευρώ προκρατήσεις και 12 ευρώ στην είσοδο), ενώ η είσοδος για παιδιά ως 6 ετών είναι δωρεάν.

Αναλυτικά για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του διοργανωτή:

https://www.more.com/gr-el/tickets/walk/festival/thessaly-hot-air-balloon-festival-2025-stadio-karditsas/

https://www.skyhigh-ballooning.com