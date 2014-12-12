Στο πλαίσιο συνεχούς ενίσχυσης της Νοσηλευτικής και Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας με νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, πραγματοποιήθηκαν ακόμη δύο ορκωμοσίες σε κενές οργανικές θέσεις.

Συγκεκριμένα στις 03/09/2025, ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόριος Βλαχάκης παρουσία της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κ. Ζήση Βασιλικής και του Αν. Προϊστάμενου Παραϊατρικών Εργαστηρίων κ. Κωστή Ζήση, προχώρησε στην ορκωμοσία της κ. Μπρούτσου Ουρανίας- ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών από την Προκήρυξη 7Κ/2022 και της κ. Πανάγου Μαρίας- ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων από την Προκήρυξη 5Κ/2023 , οι οποίες τέθηκαν άμεσα στη διάθεση των Υπηρεσιών του Γ.Ν. Λάρισας