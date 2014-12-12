Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ θα προσφέρει βιβλία στο Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Φαρσάλων, μετά από πρόσκληση της διευθύντριας, ώστε να ενισχυθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων και για αυτή τη σχολική χρονιά.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, σε Φορείς και Συλλόγους, που βρίσκονται σε κεντρικές ή απομακρυσμένες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση προσφοράς του ΠΟΚΕΛ, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο, στο τηλέφωνο: 6983444094.