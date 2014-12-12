Το ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας προσφέρει βιβλία στο 2ο Γενικό Λύκειο Λάρισας – «Ιπποκράτης», μετά από πρόσκληση της διευθύντριας του σχολείου, Μίνας Λίταινα και του Συλλόγου Διδασκόντων, προκειμένου να εμπλουτισθεί η σχολική βιβλιοθήκη με νέους τίτλους βιβλίων.

Το ΠΟΚΕΛ συνεχίζει να προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, Φορείς και Συλλόγους, σε κεντρικές, απομακρυσμένες, ακόμη και δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη δράση και να προσφέρει βιβλία, μπορεί να ενημερωθεί από τον γραμματέα του ΠΟΚΕΛ, στο τηλέφωνο: 6983444094.