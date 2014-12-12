Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2025, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς και μέλος του Πολιτικού Γραφείου, Ευκλείδης Τσακαλώτος, θα επισκεφθεί τη Λάρισα, ως κύριος ομιλητής στην εκδήλωση της Νέας Αριστεράς Λάρισας «Ακρίβεια και εργασιακή απορρύθμιση».

Το πρόγραμμα της επίσκεψης διαμορφώνεται ως εξής:

12:30 - Συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Metropol

13:30 - Περιοδεία στα καταστήματα της πόλης

18:30 - Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας, κ. Χρήστο Γιακουβή και τα μέλη του συμβουλίου

19:00 - Εκδήλωση «Ακρίβεια και εργασιακή απορρύθμιση- Το δίπτυχο που καταστρέφει τις ζωές μας», στο Επιμελητήριο (Παπακυριαζή 44)

Η εκδήλωση, θα επικεντρωθεί στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας: Την εκτίναξη του κόστους ζωής που πλήττει τα νοικοκυριά. Τη συμπίεση των εισοδημάτων και την αβεβαιότητα στις εργασιακές σχέσεις. Το αυξανόμενο κόστος παραγωγής για αγρότες και κτηνοτρόφους. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες.

Η παρουσία του Ευκλείδη Τσακαλώτου υπογραμμίζει τη δέσμευση της Νέας Αριστεράς να προωθήσει πολιτικές που στηρίζουν την κοινωνία, υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων και αντιμετωπίζουν τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, προτάσσοντας λύσεις για μια πιο δίκαιη και βιώσιμη Ελλάδα.