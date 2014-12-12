To πρόγραμμα των λατρευτικών εκδηλώσεων για τη σύναξη των εν Λαρίση Αγίων
Λάρισα | 29 Οκτ 2025, 18:52
Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου εορτάζει την κοινή σύναξη απάντων των εν Λαρίση Αγίων και με την ευκαιρία αυτή θα λάβουν χώρα πλούσιες λατρευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:
- Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 5:00 μ.μ.: Μυστήριο Ιερού Ευχελαίου – Παράθεση των Ιερών Λειψάνων των τοπικών μας Αγίων και της θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Αρμενιωτίσσης.
- Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, 7:30 – 9:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
- Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 5:00 μ.μ.: Εσπερινός και Ιερά Παράκληση.
- Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 7:30 – 9:30 π.μ.: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.
- Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στις 5:00 μ.μ.: Εσπερινός των εν Λαρίση Αγίων.
- Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 7:00-10:30 π.μ.: ‘Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη εορτή της Συνάξεως των εν Λαρίση Αγίων.
- Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 5:00 μ.μ.: Μεθέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και αναχώρηση των Ιερών Λειψάνων και της θαυματουργού Εικόνας της Παναγίας της Αρμενιωτίσσης.
