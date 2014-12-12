Tην ακύρωση της άδειας δόμησης του κτιρίου όπου λειτουργούν το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και το Aegean College στη Λάρισα, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι το κτίριο στο οποίο μέχρι το 2018 στεγαζόταν η Β΄ΔΟΥ Λάρισας και έγινε παρανάλωμα του πυρός. Η φωτιά κράτησε πολλές ώρες με πιθανές επιπτώσεις στη στατικότητα του κτιρίου.

Με την υπ’ αριθ. 1725/2025 απόφαση το ΣτΕ ακύρωσε την υπ’ αριθ. 78/2018 άδεια δόμησης της ΥΔΟΜ Λάρισας περί αλλαγής χρήσεως (χρήση εκπαιδευτηρίου) στο κτίριο των οδών Πατρόκλου και Ρούσβελτ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Realnews (Γιώργος Χωραϊτης) ακολούθησαν πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ και τεχνικές εκθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και από τις οποίες προέκυπτε η ακαταλληλότητα του κτιρίου, καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη χρήση εκπαιδευτηρίου, το οποίο φιλοξενεί σπουδαστές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Κατά της απόφασης της Πολεοδομίας Λάρισας υπήρξε προσφυγή, ζητώντας να ακυρωθεί η άδεια και η αλλαγή χρήσης του συγκεκριμένου κτιρίου που θέτει σε κίνδυνο δεκάδες ζωές παιδιών που εισέρχονται καθημερινά στο εν λόγω κτίριο για τις σπουδές τους.

Μετά από την υποβολή νέας στατικής μελέτης από το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ακολούθησε και δεύτερη πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ, η οποία επίσης έθετε ερωτήματα για την επάρκεια της νέας στατικής μελέτης. Παρ’ όλα αυτά, το κτίριο ξεκίνησε να λειτουργεί ως εκπαιδευτήριο μέχρι που το ΣτΕ ακύρωσε την άδεια δόμησης της ΥΔΟΜ Λάρισας περί αλλαγής χρήσης του κτιρίου.

Επιφύλαξη ανάκλησης

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι και στις αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας, που επέτρεπαν τη λειτουργία του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ και του Aegean College, προβλέπεται η πιθανότητα ανάκλησης της άδειας. Ειδικότερα, στις σχετικές άδειες που εκδόθηκαν το 2019 αναγράφεται ξεκάθαρα ότι αυτές εκδόθηκαν με ρητή επιφύλαξη ανακλήσεως, δηλαδή με την επιφύλαξη ανάκλησης σε περίπτωση έκδοσης ακυρωτικής απόφασης από το δικαστήριο σχετικά με την οικεία άδεια δόμησης. Πλέον, μετά και την αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ όπου δεν χωρούν ενστάσεις, εφέσεις ή άλλες διαδικασίες, η ακύρωση της άδειας δόμησης είναι τετελεσμένη.

Η εφημερίδα θέτει το ερώτημα γιατί στο συγκεκριμένο κτίριο εξακολουθούν να γίνονται μαθήματα, εφόσον η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε δικαστικά. Σημειώνει δε ότι το υπουργείο Παιδείας έχει ενημερωθεί ήδη για την απόφαση του ΣτΕ.

Το πρόβλημα πλέον, καταλήγει το δημοσίερυμα, είναι τι θα γίνει με τους σπουδαστές, καθώς το νέο διδακτικό έτος έχει ήδη ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες. Οπως έχει προβλέψει ο νομοθέτης σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σπουδαστές μπορούν, χωρίς επιβαρύνσεις, να διοχετεύονται σε άλλες εκπαιδευτικές δομές της αρεσκείας τους, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν.

kosmoslarissa.gr