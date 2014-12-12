Αρχίζουν οι υποβολές για το 17o Πανελλήνιο Μαθητικό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Λάρισας – Artfools, το οποίο διοργανώνεται από το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας - Artfools και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τη στήριξη του Δήμου Λαρισαίων, του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας και του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας. Η προθεσμία συμμετοχής λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2025.

Το θέμα για το φετινό Φεστιβάλ είναι ελεύθερο και οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ταινία ή ντοκιμαντέρ, όπου έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τους προβληματισμούς για τα θέματα που τους απασχολούν, για το σχολείο, την κοινωνία, την πραγματικότητα και να διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις ή ιδέες.

Στο Φεστιβάλ μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές / μαθήτριες της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης, ατομικά ή συλλογικά ή κατά σχολείο, με μία ή δύο ταινίες μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης, διάρκειας μέχρι 15 λεπτών.

Τις μαθητικές ταινίες θα αξιολογήσει 5μελής κριτική επιτροπή, με κινηματογραφικές γνώσεις κι εμπειρία. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ανακοινωθεί στις αρχές Νοεμβρίου 2025.

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθεί και στη συνέχεια να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail: artfools.mathitiko@gmail.com και η ταινία μπορεί να σταλεί είτε στο e-mail : artfools.mathitiko@gmail.com είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: «Για το Μαθητικό Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους», Μανιακίου 25, Τ.Κ. 41336, Λάρισα. (πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6989680706).