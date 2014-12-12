Στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων διοργανώνει το Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών & Μαχητικών Αθλημάτων Λάρισας 2025 “Warriors Path”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

Το Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών & Μαχητικών Αθλημάτων Λάρισας 2025 με τη συμμετοχή πάνω από 25 σχολών και 400 αθλητών, θα περιλαμβάνει επιδείξεις από διαφορετικά είδη πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων, καθώς και δράσεις ανοιχτές στο κοινό που θα επιτρέψουν σε όλους να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο των πολεμικών τεχνών.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να αναδείξει την ουσία και τη δυναμική των πολεμικών τεχνών, όχι μόνο ως άθλημα, αλλά και ως στάση ζωής. Οι πολεμικές τέχνες μεταδίδουν αξίες όπως η πειθαρχία, ο σεβασμός, η αυτοπεποίθηση και η αλληλεγγύη, στοιχεία που παραμένουν αναγκαία στη σύγχρονη κοινωνία.

Το Φεστιβάλ αποτελεί καρπό μιας συλλογικής προσπάθειας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ενω στηρίζεται από ομάδα εθελοντών καθώς και από πλήθος επαγγελματιών του χώρου.

Σκοπός του Φεστιβάλ είναι να υπενθυμίσει ότι οι πολεμικές τέχνες δεν αφορούν μόνο την αθλητική διάκριση, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη, την ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής υγείας, την καλλιέργεια ηθικών αξιών και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας με περισσότερη δύναμη και συνοχή.

Οι πολεμικές τέχνες στη Λάρισα έχουν μια μακρά παράδοση. Στην πόλη λειτουργούν σχολές με εξαιρετικά αξιόλογους δασκάλους, που εκτός από την εκπαίδευση μικρών και μεγάλων στη φιλοσοφία και την πρακτική των μαχητικών τεχνών, έχουν αναδείξει αθλητές που κατέκτησαν Πανελλήνιους, Πανευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους τίτλους. Οι διακρίσεις τους φέρνουν τη Λάρισα και την Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο.

Στο Φεστιβάλ συμμετέχουν: