Το ποσό των 200 ευρώ αφαίρεσε από έναν ηλικιωμένο, 37χρονος στη Δεσκάτη Γρεβενών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Λάρισας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

"Συνελήφθη χθες (16-09-2025) τις μεσημβρινές ώρες, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Γρεβενών, 37χρονος ημεδαπός, για κλοπή χρηματικού ποσού από 85χρονο ημεδαπό, σε περιοχή των Γρεβενών, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής.

Συγκεκριμένα, την 16-09-2025 τις πρωινές ώρες σε περιοχή των Γρεβενών, ο 37χρονος αφαίρεσε από τον 85χρονο ημεδαπό, το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ και απομακρύνθηκε από το σημείο με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα, εκδόθηκαν αναζητήσεις από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 37χρονου, ο οποίος εντοπίσθηκε σε περιοχή της Λάρισας από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας Λάρισας και ακολούθως, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Δεσκάτης.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι, ο συλληφθείς είχε αφαιρέσει προ πενταμήνου περίπου, από τον 85χρονο και το χρηματικό ποσό των -120- ευρώ, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -85-ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δεσκάτης Γρεβενών, ενώ ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών."