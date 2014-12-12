Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους 2,09 γραμμαρίων.
Xειροπέδες στον Τύρναβο για κατοχή ηρωίνης
Αστυνομικά | 13 Σεπ 2025, 12:16
