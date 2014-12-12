Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 5111/2024 (ΦΕΚ Α’ 76/24-05-2024), οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel” είχαν απαλλαγεί από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας ή γνωστοποίησης, με ταυτόχρονη αναστολή της επιβολής κυρώσεων για χρονικό διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία εκδήλωσης του φαινομένου. Η απαλλαγή αυτή έληξε την 4η Σεπτεμβρίου 2025.

Στο πλαίσιο στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας και της προσπάθειας ανάκαμψης από τις συνέπειες της θεομηνίας, η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καλεί όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις που δεν το έχουν πράξει, να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες αδειοδότησης για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλίας.



