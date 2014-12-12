Η κα Δέσποινα Μίγα-Κατσογιάννη κατέθεσε την υποψηφιότητά της για τις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Στη δήλωσή της αναφέρει:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από ώριμη σκέψη, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με εφόδια την επαγγελματική μου εμπειρία στη μάχιμη δικηγορία, αλλά και τη μακροχρόνια συνδικαλιστική μου εμπειρία, τόσο στη Διοίκηση του Συλλόγου μας, όσο και στη διοίκηση του ΛΕΑΔΠΛ, αποφάσισα να συμμετέχω στις επικείμενες αρχαιρεσίες της 30ης Νοεμβρίου 2025 για την ανάδειξη Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια των θητειών μου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, προσπάθησα να τιμήσω την εμπιστοσύνη που αδιάλειπτα επί σειρά ετών μου επιδείξατε.

Προσπάθησα να είμαι μαχητική, υπεύθυνη, ενημερωμένη, με διαρκή παρουσία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεπής με τις αρχές και τις αξίες μου και κυρίως ήμουν πάντα δίπλα στην/στον Συνάδελφό μου, όσες φορές με χρειάστηκε.

Η ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ υποψηφιότητά μου, ως Προέδρου, στοχεύει:

– Στη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματός μας και κυρίως της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ μας.

– Στην υπεράσπιση της επιστημονικής και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ.

– Στην ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ανάμεσα στα μέλη του, απέναντι στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς και απέναντι στην κοινωνία.

– Στον ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ του τέλματος, στο οποίο έχει περιπέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας τα τελευταία χρόνια (απόλυτη αδράνεια σε θέματα ουσίας και υπερδραστηριότητα σε ανούσιες δημόσιες σχέσεις).

Με σεβασμό στους θεσμούς και τις συλλογικές διαδικασίες και σε συνεργασία με ΟΛΑ ανεξαιρέτως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εργασθώ, εφόσον εκλεγώ, με τη μαχητικότητα και τον δυναμισμό που με διακρίνουν, για την προάσπιση των συμφερόντων ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των Συναδέλφων μου και την προώθηση της συνεργασίας και της συναδελφικότητας, δίχως να υπολογίζω προσωπικό κόστος, χωρίς εξαρτήσεις και με άμεσα αντανακλαστικά.

Έχοντας δώσει απτά δείγματα γραφής κατά την πολυετή ενεργή και μάχιμη δικηγορία και συνδικαλιστική εμπειρία μου, ζητώ να επιδείξετε και πάλι την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου, συμβάλλοντας στην εκλογή μου ως Προέδρου αυτή τη φορά, για την ανάδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας σε ένα Σύλλογο ενωμένο, ισχυρό, δημοκρατικό, με τακτική σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, διεκδικητικό και αποτελεσματικό.

Όλες και Όλοι ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Όλες και Όλοι ΜΑΖΙ θα τα ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ”.